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محمد صلاح: " اللي عايز يدرب منتخب مصر يقعد مع أبوريدة"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد محمد صلاح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن قرار إعادة تعيين شوقي غريب لتدريب المنتخب الأوليمبي، ظالم لكل المدربين المصريين المجتهدين.

وتابع صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شوقي غريب افتعل أزمة مع أحمد مجاهد في الملعب ولم يتحدث عنها أحد، ومن يريد العمل في التدريب في مصر عليه بالجلوس مع هاني أبو ريدة".

وأوضح أن شوقي غريب كان يعلم بقرار عودته لقيادة المنتخب المصري الأولمبي مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يتعجب من عدم إسناد مهمة تدريب المنتخبات الأولمبية لبعض الأسماء المميزة في الدوري المصري، مثل عماد النحاس وإيهاب جلال ورضا شحاتة.

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