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تصريح قوي من السير أليكس فيرجسون عن رونالدو

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
أشاد السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، بعودة كريستيانو رونالدو إلى الشياطين الحمر هذا الموسم.

وقال فيرجسون، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عودة رونالدو أمر رائع بكل تأكيد. لقد شاهدنا كيف كان دخوله الملعب، إن الأمر يشبه دخول يوليوس قيصر روما بعد انتصاره".

وأضاف: "عملية تعلم رونالدو كانت تسير بسرعة جنونية في فترته الأولى، وفي يوم عودته، كان الملعب ممتلئًا عن آخره، وتواجد المئات في الخارج، ربما إذا كان المكان يتسع لتجمع الملايين من عشاق النادي لحضروا لرؤيته".

وتابع: "في بدايات رونالدو مع مانشستر يونايتد اتهمه البعض بتمثيل السقوط، لكن بعد فترة قصيرة، بدأ كريستيانو يهاجم المدافعين بنفسه ويراوغهم ببراعة، كان يمتلك سرعة مذهلة، وأعتقد أنه ولد برغبة كبيرة في إثبات الذات وتحقيق النجاح".

وواصل "لقد ضحى بالكثير في سبيل أن يكون الأفضل. أتذكر أننا كنا سنواجه آرسنال، وكانت الأمطار تهطل بغزارة في كارينجتون، فقلت له:" والجميع يعرف أنه كان يتدرب منفردًا بعد انتهاء الحصص التدريبية إلى الداخل، أمامنا مباراة قوية غدًا، والأرضية غير مناسبة الآن للتدرب".

وأكمل: "دخلت مكتبي ونظرت من النافذة، هل تعلم ماذا رأيت؟ كان يتدرب على العشب الصناعي. لم أستطع أن أقول له أي شيء، لقد تغلب علي".

وأردف: "رونالد كان يحلم باللعب لريال مدريد لم أعارض الفكرة، لقد قضى 6 أعوام رائعة معنا، وأعتقد أننا أدرنا الأمر بطريقة جيدة، وكانت لدي فرصة للبحث عن بديل، تعاقدنا بعد ذلك مع أنطونيو فالنسيا، وكان رائعًا".

واختتم: "كنت أعلم أنه سيصل إلى هذا المستوى مع ريال مدريد، لقد تألق معهم برفقة العديد من النجوم العالميين، ووصلوا إلى اللقب رقم 13 في دوري الأبطال، عليك أن تمنحهم الإشادة التي يستحقونها، وبكل تأكيد أي لاعب جيد يتمنى اللعب لهذا النادي".

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