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بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
حسم نادى بيراميدز صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد إتمام التعاقد مع وليد الكرتى، لاعب الوداد المغربى، الذى كان أحد أهداف الزمالك فى الميركاتو.

عمر ربيع ياسين يؤكد ضم بيراميدز وليد الكرتي
‏ونشر الإعلامى عمر ربيع ياسين، تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بيراميدز يستعد للإعلان عن تعاقده مع وليد الكرتى، لاعب الوداد المغربى".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد أعلنت فى تقرير لها، أمس، أن إدارة الوداد أعلنت فشل المفاوضات مع بيراميدز واستمرار اللاعب مع الفريق.

وأضافت أن بيراميدز عرض ما يزيد على مليون دولار من أجل شراء عقد اللاعب وهو ما لم يوافق عليه الفريق المغربى.

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