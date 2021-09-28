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رئيس دورتموند يرد على أنباء رحيل هالاند

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
تحدث هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، عن مستقبل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الألماني.

وقال فاتسكه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم يقرر دورتموند بعد إذا كان هالاند سيغادر بالفعل خلال الصيف المقبل. سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "يقول بعض الخبراء، إنهم في سوق الأسهم، وإن دورتموند سيكون مجبرًا على بيع هالاند في الصيف المقبل. هذا هراء، لأن قرار بيع أي لاعب لدينا في يد الإدارة بمفردها".

وتابع: "أنا على اتصال مع رايولا (وكيل هالاند)، إن الكرة في ملعب إيرلينج الآن، لدي علاقة جيدة مع مينو، ليس صحيحًا أن رايولا لا يفكر إلا في المال، إنه يفكر أيضًا في ما هو أفضل للاعب النرويجي".

يذكر أن هالاند على قائمة اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول خلال الموسم المقبل.

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