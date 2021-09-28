أشرف زكي يكشف موقفه من اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.





وقال أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا».



وتابع «كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال».



واختتم حديثه: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا».

