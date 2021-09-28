Advertisements

أشرف زكي يكشف موقفه من اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.


وقال أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا».

وتابع «كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال».

واختتم حديثه: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا».

الكلمات المفتاحية

فنانة دنيا سمير غانم ايمي غانم اعتزال اشرف زكي

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل رامي رضوان على بكاء دنيا سمير غانم على والديها الراحلين لحظة تكريمهما

منذ أقل من ساعتين

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز

رانيا محمود ياسين تتمنى الشفاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بالشفاء: "اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما"

دنيا سمير غانم تكشف تطورات الحالة الصحية لوالديها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

04:23 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

10:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements