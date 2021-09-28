Advertisements

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الجديد لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا يوم الخميس 30 سبتمبر فى مباراة قبل مواجهة ليبيا.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الخميس فى لقاء سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح، علي جبر، محمود الونش، أكرم توفيق
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طارق حامد
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمد شريف، رمضان صبحي.

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح قوي من السير أليكس فيرجسون عن رونالدو

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

منذ 33 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

07:32 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

04:23 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements