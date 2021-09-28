تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الجديد لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا يوم الخميس 30 سبتمبر فى مباراة قبل مواجهة ليبيا.





وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الخميس فى لقاء سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، علي جبر، محمود الونش، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طارق حامد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمد شريف، رمضان صبحي.



