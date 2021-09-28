موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم غد الاربعاء نظيره فياريال الأسباني على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويسعي الشياطين الحمر لاستغلال خوض اللقاء بين الجماهير العاشقة لليونايتد لخطف أول ثلاث نقاط في مشوارهم الأوروبي لهذا الموسم، بعد الخسارة في الجولة الأولي من فريق يانج بويز السويسري.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





معلق المباراة والقناة الناقلة لها





سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 3 HD premium ، وسيعلق عليها المقدم “عصام الشوالي”.

تاريخ المواجهات بين الفريقين.





التقي الفريقين في 4 مباريات من قبل في دوري ابطال اوروبا، ولكنهم فشلوا في تحقيق الفوز بل خيم التعادل بينهم في الأربع مباريات.





وكان تعادلًا سلبيًا حيث لم ينجح أي فريق منهم هز شباك الفريق الآخر في دوري أبطال أوروبا.





من المتوقع أن يبدء سولشاير مدرب الشياطين الحمر بطريقة 4-5-1 ويكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.





في خط الدفاع: آرون فان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو.





في خط الدفاعي: بول بوجبا – فريد.





خط الوسط الهجومي: فان دي بيك – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.





في الهجوم: كريستيانو رونالدو.



