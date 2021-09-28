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تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول الدوري الفرنسي الذي يعد من أهم دوريات العالم، وزاد أهميته منذ انضمام ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان.

ومازال يحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارته للدوري الفرنسي، وصعد فريق نيس من المركز السابع للمركز الثاني بعد فوزه على فريق سانت إيتيان بثلاث أهداف دون رد، كما صعد فريق لانس من المركز الرابع للمركز الثالث بعد فوزه المثير على فريق مارسيليا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وسيواجه متصدر البطولة يوم الأحد المقبل فريق ستاد رين، في تمام الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الفرنسي.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة المقبلة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري كالآتي:-

1- باريس سان جيرمان : 24 نقطة
2- نيس : 17 نقطة
3- لانس : 15 نقطة
4- مارسيليا : 14 نقطة
5 - لوريان : 13 نقطة
6- أنجيه : 13 نقطة
7- ليون : 12 نقطة
8- موناكو : 11 نقاط
9- ليل 11 نقاط
10- نانت : 10 نقاط
11- ستراسبورج: 10 نقاط
12- ستاد ريمس : 10 نقاط
13 - ستاد رين : 9 نقاط
14- مونبلييه : 9 نقاط
15- كليرمونت: 9 نقاط
16- بوردو : 7 نقاط
17 - ميتز : 6 نقاط
18 - تروا: 6 نقاط
19- بريست : 4 نقاط
20 -سانت إيتيان : 3 نقاط

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