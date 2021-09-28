موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الثنائي

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحيل ثنائي الفريق في أقرب وقت وذلك لعدم رغبتهم في الاستمرار داخل القلعة الحمراء.





موسيماني يريد رحيل ماهر وأجايي الميركاتو الجاري

وطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحيل ناصر ماهر لاعب خط وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك لرغبته الشديدة في الرحيل إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ومنها قد تطور مفاوضات الأهلي مرة أخرى وأخيرة مع مسئولى بيراميدز من أجل ضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والذي يمارس الضغط على إدارة بيراميدز من أجل الرحيل هذا الصيف.





ويرغب جونيور أجايي لاعب خط الهجوم داخل القلعة الحمراء في الرحيل خلال الميركاتو الجاري بعد رفض مسئولى المارد الأحمر فسخ التعاقد مع اللاعب بشكل ودي بعد وضع شرط رفضه اللاعب وهو عدم اللاعب للزمالك وبيراميدز خلال المرحلة المقبلة.





ويمارس أيضا جونيور أجايي الضغط على مسئولى المارد الأحمر من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة، مما جعل المدير الفني يريد رحيل الثنائي لعدم إثارة الفتنة بين لاعبي الفريق.



