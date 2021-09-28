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رسالة من صلاح عبد الله لمي كساب.. والأخيرة: "ليا الشرف انك ابويا إلى بتعلم منه"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:53 ص
مي كساب وصلاح عبد الله
مي كساب وصلاح عبد الله
مي شاهين
نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة له برفقة الفنانة مي كساب.

وعلق قائلا: "سِبت عمورة ورُحت للميس عشان خاطر عيونك يا مي قد إيه يابنتي كنتي رائعة وبسيطة وصادقة".

وأضاف:"وليا الفخر إني شهدت على عقد جوازك يا أصيلة يانبيلة ياجدعة وبدعيلك يبارك المولى في صحتك وأسرتك وضحكتك وإبداعك تمثيلًا وغناءًا وطبعًا هشوف مسلسلك عقبال عوضك يا أحلي مي كساب"

وردت مي كساب عليه في تعليق قائلة: "أنا ليه الشرف إنك في حياتي ليه الشرف إنك أبويا اللي بأتعلم منه طول الوقت ليه الشرف اني بنتك الرابعه ربنا يخليك لينا يا أحلي صاصا في الدنيا".

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مي كساب عقبال عوضك صلاح عبد الله زي القمر الفجر الفني

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