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بطريقة غير مباشرة.. ظهير المقاولون العرب يطلب الانضمام إلى المنتخب

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

وجه أمير عابد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رسالة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بخصوص أزمة الظهير الأيمن التي يعاني منها المنتخب.

وأكد أمير عابد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يشعر بالحزن عندما يكون هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بمنتخب مصر، ولا يتم التفكير في لاعبين مركزهم الأساسي هو الظهير الأيمن.

وتابع، " أنا لا أريد الحديث عن نفسي، لكن هناك لاعبين يمتلكون الخبرات ويستحقون تلك الفرصة".

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