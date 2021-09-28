ماذا يفعل النجم العالمي مينا مسعود خلال تواجده في جزيرة ميكونوس؟

شارك النجم العالمي مينا مسعود، متابعيه وجمهوره بأحدث ظهور له من داخل جزيرة ميكونوس في اليونان.





وظهر في الصورة داخل أحد الفنادق الفاخرة التي تطل مباشرة على المحيط.





وتأتي الصورة في إطار ترويج مينا مسعود للفنادق التي تمتلكها عائلته منذ 1979.

ومؤخرًا حرص النجم العالمي ويل سميث، على الاحتفال بعيد ميلاد مينا مسعود، حيث نشر سميث، عدة صور عبر إستورى حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر فيها الاثنان من كواليس تصوير فيلمهما "علاء الدين"،.











