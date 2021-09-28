أنجلينا جولي تطرح كتابها الجديد "اعرف حقوقك" للأطفال والمراهقين

ونشرت جولي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق،.





وكتبت على الصورة التي نشرتها "الشباب في الخطوط الإمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هما اكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وانا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين".



