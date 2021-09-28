Advertisements

أنجلينا جولي تطرح كتابها الجديد "اعرف حقوقك" للأطفال والمراهقين

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:32 ص
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن طرح كتابها الجديد "اعرف حقوقك" من أجل الأطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم، من أجل تسهيل ممارسة حقوقهم.

ونشرت جولي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق،.

وكتبت على الصورة التي نشرتها "الشباب في الخطوط الإمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هما اكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وانا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين".


الكلمات المفتاحية

هوليوود كتاب فنانة الغل اعرف حقوقك أنجلينا جولي

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح قوي من السير أليكس فيرجسون عن رونالدو

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

منذ نصف ساعة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أنجلينا جولي تظهر بعد غياب في لوس أنجلوس (صور)

أنجلينا جولي تظهر برفقة أبناءها في جولة تسوق للكريسماس

أنجلينا جولي تظهر برفقة أبناءها في جولة تسوق استعدادًا للاحتفال برأس السنة

أنجلينا جولي غير مهتمة بالزواج مرة أخرى

إلقاء القبض على شبيهة أنجلينا جولي!

بإطلالة عارية.. أنجلينا جولي تزين غلاف "Harper's Bazaar" في عدد ديسمبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

07:32 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

04:23 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements