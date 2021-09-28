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موعد مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
غدير أحمد
يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

افتتح فريق إنتر ميلان مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد بهدف نظيف فى 15 سبتمبر الماضي.

موعد مباراة مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مباراة إنتر ميلان ونظيره شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء 28 من سبتمبر الجاري، على ملعب دونباس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقة لمباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا على قناة "بى إن سبورتس".

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