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نجم الزمالك يرفض طلب الإدارة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
طلب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من محمد عواد حارس الفريق الأبيض تخفيض قيمة عقده مع الفريق في الفترة المقبلة بسبب الأزمة التي يمر بها النادي الأبيض.

عواد يرفض تخفيض عقده

كشف مصدر بنادي الزمالك رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض على مسؤولي القلعة البيضاء بشأن تخفيض قيمة عقده مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن محمد عواد رفض كل المحاولات لتخفيض قيمة عقده، حيث أكد حارس الفريق لمسؤولي القلعة البيضاء أنه لن يتنازل عن قيمة عقده.

وتابع المصدر أن هناك حالة غضب شديد داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك بسبب حصول محمد عواد على عقد بقيمة 15 مليون جنيه، دون المشاركة مع الفريق في الموسم الأخير.

وأتم المصدر موضحا أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تحاول إقناع عواد بوضع نسبة للمشاركات فى العقد ولكن حارس الفريق رفض جميع المحاولات.

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