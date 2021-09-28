وليد توفيق: هذه وصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لي قبل وفاته





كشف الفنان وليد توفيق، ما تعلمه من الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أوضح أنه تعلّم التواضع من الفنانين العمالقة كسيد مكاوي، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب وغيرهم.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن الموسيقار الراحل أوصاه بضرورة تدريب صوته، وأن يبقى جاهزاً دائماً، وأن يكون له لونه الغنائي الخاص به وأن يترك بصمته بعالم الفن، وتقديم أغنيات تشبهه.



