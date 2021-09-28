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وليد توفيق: هذه وصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لي قبل وفاته

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:38 ص
وليد توقيق
وليد توقيق

كشف الفنان وليد توفيق، ما تعلمه من الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أوضح أنه تعلّم التواضع من الفنانين العمالقة كسيد مكاوي، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب وغيرهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن  الموسيقار الراحل أوصاه بضرورة تدريب صوته، وأن يبقى جاهزاً دائماً، وأن يكون له لونه الغنائي الخاص به وأن يترك بصمته بعالم الفن، وتقديم أغنيات تشبهه.

وتطرق أيضاً إلى قصة أغنية "بلاش تبوسني في عينيا" التي تعاون فيها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، والتي غناها في فيلم "قمر الليل"، وقال إن الراحل اختار له لحن الأغنية هذه لأنها تشببه، وأبدى سعادة كبيرة بالطريقة التي أداها فيها توفيق.

الكلمات المفتاحية

وليد توفيق مغني مطرب مزيكا محمد عبد الوهاب

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