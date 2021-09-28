موعد مباراة أياكس أمستردام ضد بشكتاش اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي أياكس أمستردام الهولندي لمواجهة نظيره بشكتاش التركي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





موعد مباراة أياكس أمستردام ضد بشكتاش في دوري أبطال أوروبا





وتقام مباراة أياكس أمستردام ونظيره بشكتاش اليوم الثلاثاء 28 من سبتمبر الجاري، على ملعب يوهان كرويف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقة لمباراة أياكس أمستردام ضد بشكتاش في دوري أبطال أوروبا





وتنطلق مباراة أياكس أمستردام ضد بشكتاش في دوري أبطال أوروبا على قناة "بى إن سبورتس بريموم 3".



