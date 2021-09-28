الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

يحاول بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، التعاقد مع مدافع جديد لتأمين دفاعات النادي الأحمر.





ومن الواضح أن موسيماني لا يريد الاعتماد على مدافع الأهلي الحالي بدر بانون وحده، بل يرغب في إيجاد بديل له.





ورشح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لموسيماني، مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر باهر المحمدي.





وسيدخل الأهلي في مفاوضات جديدة مع إدارة نادي الإسماعيلي للحصول على خدمات المحمدي، وذلك اذا حصل اللاعب على إعجاب موسيماني.





وكان بيتسو موسيماني طلب منذ فترة عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم، وهذا يدل على عدم اقتناع بيتسو بالمدافعين الحاليين، ويريد تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



