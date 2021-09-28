Advertisements

طارق الشناوي يكتب: رائحة «الطعمية» وفايزة أحمد

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:15 ص
طارق الشناوي
طارق الشناوي
الفجر الفني
بين الحين والآخر، أفضل أن أنجز مشاويرى الصباحية فى القاهرة سيرًا على الأقدام.. وفى تلك الأوقات التى تختنق فيها الشوارع وتتكدس السيارات بلا حراك، ولكنها ترسل المزيد من السموم للهواء التى جعلت القاهرة- مع الأسف- واحدة من أكثر مدن العالم تلوثًا، فى تلك اللحظة نكتشف أن الخطوة كلها بركة، وأن هذه البركة لا تحل إلا إذا كنت تسير على الرصيف- مع أسفى الشديد على الحال الذى آلت إليه العديد من الأرصفة فى القاهرة!!.

كنت قد قرأت دراسة تؤكد أن مخ الإنسان يحتاج بين الحين والآخر إلى تدريبات لياقة، وهذا لا يتوافر إلا إذا غيرت طريقة السير وبحثت عن شوارع جانبية أخرى للوصول إلى بيتك أو محل عملك، وهذا ما فعلته وأنا أسير من منزلى فى حى المنيل الذى يبتعد نحو 30 دقيقة سيرًا على الأقدام عن قلب القاهرة، اخترقت شوارع حى جاردن سيتى والذى كان معروفًا قبل أربعة عقود من الزمان بحى الأثرياء، حيث صار أثرياء هذا الزمن يفضلون الإقامة فى المدن الجديدة.. أخترق «جاردن سيتي» وأنا فى طريقى إلى ميدان التحرير، وفجأة استوقفتنى رائحة زيت الطعمية، انبعثت الرائحة من أحد المحال بعد أن وجهتنى أنفى إلى مصدرها، ثم فجأة تذكرت حكاية عمرها نحو 40 عامًا.. إنه نفس المحل الذى كانت تقطن فوقه مباشرة الفنانة الكبيرة الراحلة «فايزة أحمد» وزوجها الموسيقار الكبير «محمد سلطان» فى العمارة التى تطل على النيل.. كانت «فايزة» بسبب تلك الرائحة النفاذة قد استصدرت أمرًا من محافظ القاهرة بإغلاق المحل أو على أقل تقدير منعه من قلى الطعمية وأخواتها.. وقتها أخذتنى الحماسة، اعتبرتها استغلالًا للنفوذ وقطع أرزاق، تساءلت كيف لفنانة كبيرة أن تستغل اسمها لتغلق محل أكل عيش؟.. وأجريت تحقيقًا نشرته على صفحات مجلة «روز اليوسف» حيث كنت وقتها لا أزال أتدرب، استطلعت فيه رأى موسيقيين بحجم «محمود الشريف» و«منير مراد» و«أحمد صدقى» و«محمد الموجى»، قالوا جميعًا إن الشعب المصرى فى حاجة إلى قرص الطعمية أكثر من حاجته إلى صوت «فايزة أحمد»، ثم أجريت حوارًا مع دكتور أنف وإذن وحنجرة عن التأثير السلبى لرائحة الزيت على الصوت، قال لى: على العكس تمامًا، تلك الرائحة مفيدة جدًا للمطرب فهى تجلى الحبال الصوتية!!.

تراجع المحافظ عن قراره وعاد المحل لقلى الطعمية وغضبت «فايزة» وتوترت العلاقة بيننا، ثم صرنا فى سنواتها الأخيرة أصدقاء حتى رحيلها عام 83.. سألت نفسى وأنا أتجول بالقرب من بيت «فايزة»: هل حقًا الشعوب فى حاجة إلى قرص الطعمية أم صوت «فايزة»؟ نحن نحتاج إلى قرص الطعمية بقدر احتياجنا إلى صوت «فايزة أحمد».. فهى بالنسبة لى الأفضل.. مكانتها فى قلبى مباشرة بعد «أم كلثوم» و«فيروز».. ولماذا إذًا وضعت فى كفتى الميزان صوت «فايزة» مقابل «قرص الطعمية»؟.. إنها بالتأكيد قسمة غير عادلة.. تطلعت إلى شرفة «فايزة أحمد» وشعرت أنها تبتسم لى وتسامحنى، حيث حلت مصادفة ذكرى رحيلها. أعترف لكم أن المداعبة كم كانت ثقيلة، لماذا قادتنى قدماى بمصادفة إلى بيتها؟.. هل لا أزال أشعر بالذنب لأننى يومًا أغضبتها، أم ربما لأننى أشعر أن محطات الأغانى الإذاعية والقنوات الفضائية الغنائية فى عالمنا العربى هى التى أذنبت- ولا تزال- فى حق «فايزة»، ونادرًا ما تقدم لنا عبر موجاتها أغانيها وهى لديها هذا الكنز من الروائع مثل «ست الحبايب» و«حمال الأسية» وأحبه كثيرًا كثيرًا؟، وأنا أحب فايزة كثيرا كثيرا كثيرا، أكثر من حبى لرائحة الطعمية!!.

[email protected]

المقال: نقلًا عن (المصري اليوم)

الكلمات المفتاحية

مقالات طارق الشناوي فايزة أحمد طارق الشناوي

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يرفض طلب الإدارة

منذ ساعة و 10 دقيقة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ 41 دقيقة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة: 20 مليون مصري مهددون بالوفاة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح قوي من السير أليكس فيرجسون عن رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طهران تختنق بالروائح الكريهة والسلطات لا تعرف ما العمل

تعرفي على أفضل الطرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة

رحمة محمد تكتب : كل سنة وأنتى طيبة يا عطر حياتى

"ريهام زامكة": "استحموا يرحمكم الله!"

"هلاوس ومجنون مزيكا".. "الفجر" تكشف غموض مقتل "طبيب الهرم".. وزوجة المتهم: "مقتلهوش"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الثنائي

08:01 ص

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

10:11 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements