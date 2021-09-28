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كوريا الشمالية تطلق صاروخا وتتهم أمريكا بـ"الكيل بمكيالين"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال جيش كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الثلاثاء، فيما دعت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إلغاء "المعايير المزدوجة" بشأن برامج الأسلحة لاستئناف المحادثات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إن الصاروخ أطلق من مقاطعة جاغانغ الشمالية بوسط البلاد في حوالي الساعة 6:40 صباحا (2140 بتوقيت جرينتش). وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه يبدو أنه صاروخ باليستي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وسلط الاختبار الأخير الضوء على التطوير المطرد لأنظمة الأسلحة في كوريا الشمالية، مما زاد من مخاطر المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تفكيك ترساناتها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وجاء الإطلاق قبل أن يحث سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ، وقال إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حق بلاده في الدفاع عن النفس واختبار الأسلحة. وأمر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن مساعديه بإجراء تحليل مفصل لتحركات كوريا الشمالية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بو سونغ تشان في إفادة صحفية "نأسف لأن الصاروخ أطلق في وقت كان فيه من المهم للغاية تحقيق الاستقرار في الوضع في شبه الجزيرة الكورية". وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن الإطلاق سلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية، بينما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا التجربة.

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية الصواريخ النووية

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