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موعد مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
ليفربول
ليفربول
علي خلاف
يحل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا مساء اليوم الثلاثاء على مضيفه بورتو البرتغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل مواجهة ليفربول ضد بورتو البرتغالي بشكل حصري عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 3" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد وبورتو المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي أخيرا فريق ميلان الترتيب بدون نقاط.

من الجدير بالذكر ليفربول حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على حساب ميلان في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بورتو و أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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