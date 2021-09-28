صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "دو دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية قمة ليفربول الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو البرتغالي





و يخوض الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وهو في المجموعة الثانية رفقة ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني و بورتو البرتغالي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة ليفربول ضد بورتو البرتغالي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويفقد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أمام مباراة بورتو خدمات الرباعي تياجو ألكانتارا وهارفي إليوت ونابي كيتا ونيكو ويليامز بداعي الإصابة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي تشكيل الريدز أمام بورتو البرتغالي كالآتي..





حراسة المرمى:- أليسون

خط الدفاع:- أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط:- كورتيش جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم:- ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.



