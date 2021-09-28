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موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من مسؤولي القلعة الحمراء التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة في الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرغب في التعاقد مع التعاقد مع مدافع جديد يمتلك السرعة والقدرة على بناء الهجمة من الخلف في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب مباشرة من مسؤولي النادي الأهلي ضم مدافع مميز في الميركاتو الصيفي الجاري دون أن يحدد اسم اللاعب.

تأتي رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كثيرة الإصابات التي يتعرض لها بعض مدافعي الفريق الأحمر مثل رامى ربيعة ومحمود متولي.

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