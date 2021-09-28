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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات مع غياب المحفزات و كثرة السلبيات المؤثرة على السوق و هو ما امتدت معه مرحلة  عدم اليقين مع مبادرات و محفزات الأسواق المنافسة بالمنطقة.
 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10486 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12803 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3663 نقطة.
 
 

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