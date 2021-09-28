التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات









إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات مع غياب المحفزات و كثرة السلبيات المؤثرة على السوق و هو ما امتدت معه مرحلة عدم اليقين مع مبادرات و محفزات الأسواق المنافسة بالمنطقة.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10486 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12803 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.