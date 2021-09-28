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اليوم.. طارق لطفي ينتهي من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
طارق لطفي
طارق لطفي
ريهام كمال

ينتهي اليوم الفنان طارق لطفي، من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، والذي يتم تصويره في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

مسلسل "ليلة السقوط" بطولة طارق لطفي، صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين، تـأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ومن المقرر طرحه مطلع العام المقبل.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثًا مأساوية دموية.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان طارق لطفي، مسلسل "القاهرة كابول"، والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولته وشاركه فتحي عبد الوهابن خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، أحمد رزق، وعدد كبير من الفنانين.



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