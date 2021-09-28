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إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
وكالات

أحبطت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية.

 

وفي وقت سابق، أحبطت القوات الأمنية فى إقليم كردستان العراق، عملية إرهابية فى أربيل.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه لم يرد مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية، مشيرة إلى أن مجلس أمن إقليم كردستان سيعرض لاحقا تفاصيل عملية القبض على المجموعة الإرهابية.

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