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لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:27 ص
لحوم
لحوم
محمد كشك
شن تموين الدقهلية حملات مكثفة للرقابة على الأسواق ومدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.

استهدفت الحملة مركزي نبروه وشربين، وتمكنت من ضبط ١٣٠ كيلو لحوم خارج السلخانة فى حملة، وضبط مصنع لتعبئة زيوت فرامل دون ترخيص فى شربي، وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى ٣ محاضر جزارة ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى (١٣٠) كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، ومحضرين شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين،، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.

تمت الحملة، تحت إشراف المهندس عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية ضمت الحملة حمد محروس وخالد ابوليلة والدكتور محمود الملاح من الطب البيطري.

وقاد الحملة سامى ابراهيم واحمد مجدى المفتشان بالمديرية واحمد عبد العزيز من جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع زيت فرامل بناحية الحطبة مركز شربين لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٣٢٥ عبوة زيت وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)
لحوم فاسدة.. حملة تموينية مكبرة فى الدقهلية (صور)

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