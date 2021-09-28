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الناتو والصين يناقشون التوترات الإقليمية والوضع في أفغانستان

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
منار طارق
عقد كبير الدبلوماسيين الصينيين اجتماعا افتراضيا مع رئيس الناتو لمناقشة الوضع في أفغانستان، وسط خلافات طويلة الأمد بين بكين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حول السياسات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن المناقشات كانت "إيجابية وبناءة". وكان وزير الخارجية وانغ يي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد تحدثا في اليوم السابق، وفقا للبيان، وركزا على "القضايا ذات الاهتمام المشترك". ولم يذكر المسؤولون الصينيون تفاصيل أخرى عن المحادثات.

لطالما عارضت بكين وجود القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان - التي تشترك معها في حدود ضيقة - مع الاستفادة من الاستقرار النسبي الذي وفره هذا الوجود. لقد كان ينتقد بشدة الانسحاب الأمريكي المخزي الذي مهد الطريق لطالبان لاكتساح السلطة، واصفا إياه بأنه متسرع وغير مسؤول.

وقالت بكين إن المسؤولين اللذين تحدثا اتفقا على "رفع مستوى الحوار لدفع التعاون العملي" بين الصين وحلف شمال الأطلسي بشأن قضايا من بينها مكافحة الإرهاب والقرصنة والأمن السيبراني وحفظ السلام الدولي. وقال ستولتنبرغ لوزير الخارجية الصيني إن التحالف "ذهب إلى أفغانستان لضمان عدم استخدام البلاد مرة أخرى كمنصة للإرهابيين"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الناتو يوم الاثنين، مضيفًا أنه لم يتم تنظيم أي هجمات ضد الصين أو أعضاء التحالف من البلاد منذ 2001.

كما شدد ستولتنبرغ في الاجتماع على أهمية "نهج دولي منسق، بما في ذلك مع دول من المنطقة، لمحاسبة طالبان على التزاماتهم بشأن مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان، وليس أقلها حقوق المرأة".

أبقت الصين على فتح سفارتها في كابول وواصلت الحوار مع حركة طالبان، بما في ذلك استضافة وفد في يوليو بقيادة الزعيم الأعلى عبد الغني بارادار. وفي ذلك الاجتماع، أشار وانغ إلى طالبان باعتبارها "قوة عسكرية وسياسية محورية في أفغانستان" من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في عملية السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

كما دعت بكين حركة طالبان إلى الوفاء بتعهدها بكبح جماح المسلحين الساعين إلى استقلال منطقة شينجيانغ المسلمة في الشمال الغربي. وحث وانغ المجموعة على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، مع تقديم 31 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إلى جانب 3 ملايين جرعة من لقاحات COVID-19 الصينية الصنع.

كما وقعت الصين في السابق على صفقات لتعدين النفط والغاز والنحاس في أفغانستان، على الرغم من أن تلك العقود كانت نائمة منذ فترة طويلة. وبصرف النظر عن الدعوات لمحاربة الإرهاب، لم تقل الصين شيئًا تقريبًا عن نهج طالبان تجاه حقوق الإنسان والمرأة. لقد أدانت التدخل الأجنبي في البلاد ولم تظهر سوى القليل من الحماس لتأسيس وجود اقتصادي كبير.

أثناء تعهده بالتعاون مع الناتو، انتقد وانغ إرسال طائرات وسفن من الدول الأعضاء إلى مناطق قريبة من حدود الصين، قائلًا: " لا تحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مجموعات عسكرية جديدة، ولا ينبغي أن تنطوي على مواجهة بين القوى العظمى، حتى أقل من ذلك. دائرة صغيرة مصممة للتحريض على حرب باردة جديدة ".

وقال ستولتنبرغ إن الحلف "لا يرى الصين كخصم، لكنه دعا الصين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والتصرف بمسؤولية في النظام الدولي"، حسبما جاء في بيان الناتو الإخباري. واضاف البيان انه اثار ايضا مخاوف الناتو بشأن "سياسات الصين القسرية، وتوسيع ترسانتها النووية، والافتقار الى الشفافية بشأن التحديث العسكري".

الكلمات المفتاحية

الناتو الصين افغانستان

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