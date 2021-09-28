مساهم يخفض حصته في العبور للاستثمار العقاري لـ 14.85%

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 20 ألف سهم بسعر 40 جنيه بقيمة إجمالية 800 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 15.19% إلى 14.85%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

يشار إلى أن قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العبور للاستثمار العقاري إلغاء ما جاء بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 10 أبريل 2021 والخاص بزيادة رأسمال الشركة المرخص به والمدفوع.





وأوضحت الشركة، أن الجمعية صدقت على زيادة رأس المال المرخص به من 80 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.





كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر من 29.38 مليون جنيه إلى 88.14 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب من قدامى مساهمي الشركة.





وصدقت الجمعية على تداول حق الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة منفصلا عن السهم الأصلي كل حسب مساهمته في رأس المال، ويتم الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 5 جنيهات علاوة على مصروفات إصدار وقدرها 25 قرشاً للسهم.



