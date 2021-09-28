حفل وديع الشيخ يتحول إلى مشاجرة... وإصابة المطربة نورهان





وقعت مشاجرة ليلة أمس في حفل أحياه الفنان اللبناني وديع الشيخ داخل احد المطاعم في واجهة بيروت البحرية.



وفوجىء وديع الشيخ بإندلاع مشاجرة بين بعض الساهرين ، أثناء وصلته الفنية على المسرح وحاول تهدئة الامور، لكن سرعان ما تطور الاشكال الى عراك بالايدي و ضرب بالنراجيل والصحون.



كما أصيبت الفنانة نورهان ببعض شظايا الزجاج في وجهها، لانها كانت على مقربة من مكان المشاجرة التي وقعت بالجانب منها ما ادى الى خروجها من المكان على الفور.



