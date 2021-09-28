الضرائب توضح كيفية احتساب المستحق على "اليوتيوبرز والبلوجرز" (فيديو)

كشف طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن كيفية احتساب الضرائب على "اليوتيوبرز والبلوجرز".





وقال "عبد السلام"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن خضوع اليوتيوبرز والبلوجرز للضريبة يهدف لتحقيق العدالة، وهذا الامر يحكمه القانون، مؤكدًا أن الضريبة تفرض على صافي الإيراد وليس على إجمالي الإيراد، معقبًا: "لو يوتيوبر حقق مليون جنيه سنويًا، يتم محاسبته على الصافي بعد المصروفات والتكاليف، فلو بلغت التكاليف 900 ألف جنيه يتبقى الصافي 100 ألف جنيه هو فقط من يخضع للضريبة".



