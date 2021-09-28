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الضرائب توضح كيفية احتساب المستحق على "اليوتيوبرز والبلوجرز" (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن كيفية احتساب الضرائب على "اليوتيوبرز والبلوجرز".

وقال "عبد السلام"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن خضوع اليوتيوبرز والبلوجرز للضريبة يهدف لتحقيق العدالة، وهذا الامر يحكمه القانون، مؤكدًا أن الضريبة تفرض على صافي الإيراد وليس على إجمالي الإيراد، معقبًا: "لو يوتيوبر حقق مليون جنيه سنويًا، يتم محاسبته على الصافي بعد المصروفات والتكاليف، فلو بلغت التكاليف 900 ألف جنيه يتبقى الصافي 100 ألف جنيه هو فقط من يخضع للضريبة".

وتابع مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأصل في المحاسبة هو الإقرار الذي يقدمه الممول، موضحًا أن الإقرار يوجد به قيمة الإيرادات التي حصل عليها سنويًا، والتكاليف والمصروفات، والفرق بينهما يمثل صافي الربح الذي تفرض عليه ضريبة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأنشطة التجارية قانون تنمية المشروعات الصغيرة حدد لهم معاملة ضريبة مبسطة، فحال بلغت مبيعاته أقل من نصف مليون جديدة يقوم بدفع 2500 جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، ولو كانت المبيعات مليون جنيه يدفع 5000 جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، معقبًا للممولين: " لو مكنتش موجود داخل المصلحة وخايف هتاخذ إعفاء عن اللي فات، ومعاملة ضريبية مبسطة للي جاي".

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