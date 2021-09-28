محافظ الدقهلية يفتتح مدارس في دكرنس بتكلفة ١٤ مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح مدرسة جديدة وتوسعات بأخرى في مركز ومدينة دكرنس، بتكلفة مالية ١٤ مليون جنيه، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



افتتاح مدرسة

بدأت الزيارة بافتتاح مدرسة محمد أبو بكر منصور الابتدائية في الخشاشنة التابعة لقرية المرساة بمدينة دكرنس، بتكلفة ٧ مليون جنيه.



مدينة دكرنس

كما افتتح التوسعات بمدرسة على مبارك بمدينة دكرنس والتي بلغت تكلفتها ٧ مليون جنيه.



واشتملت الجولة على تفقد عدد من الفصول الدراسية والكتب المدرسية والحمامات والمكتبات بتلك المدارس.



رافق محافظ الدقهلية في جولته، المهندس علي عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والسيد عبد السلام رئيس مجلس مركز ومدينة دكرنس، ولفيف من القيادات التنفيذية