أخبار البورصة .. 147 مليون جنيه أرباح "مطاحن مصر العليا" خلال عام 2020-2021

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن القوائم المالية عن العام المالي 2020-2021، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع فى أرباح الشركة الي 147 مليون جنيه خلال 2020-2021، مقابل ارباح بلغت 143مليون جنيه للعام المالى 2019- 2020.





يشار إلى أن وافق مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا مطلع يونيو على اعتماد مشروع الموزانة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022.





وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر ، إن الموازنة تستهدف استثمار نحو 42 مليون جنيه خلال 30 يونيو 2022.





وأضافت الشركة، أن الموازنة تستهدف 56.57 مليون جنيه فائض قابل للتوزيع، و663.49 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة.





وحققت شركة مطاحن مصر العليا، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 85 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 وحتى نهاية مارس 2021، مقابل 96.03 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.



