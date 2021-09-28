باو توريس يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

انتشرت تقارير إسبانية عن إمكانية رحيل مدافع فريق فياريال باو توريس، خلال موسم الانتقالات الحالي.





حيث كتبت صحيفة “آس" الإسبانية، إن فريق توتنهام الإنجليزي وصل لإتفاق مع توريس، للانضمام للفريق الإنجليزي خلال هذا الموسم.





ولكن أكدت الصحيفة الأسبانية أن المدافع باو رفض فكرة الإنتقال الى توتنهام هذا الصيف، وفضّل انتظار عرض أفضل.





باو توريس المدافع الأسباني صاحب ال24 عام، شارك مع فريق فياريال في 33 مباراة فى منافسات الدوري الإسباني ، ولعب 9 مباريات في الدوري الأوروبي ، و مباراتين خلال منافسات كأس الملك.





ومع المنتخب الأسباني لعب 6 مباريات في دوري الأمم الأوروبية ، و4 مباريات حتى الآنفى كأس أمم أورويا يورو 2020، و مباراة ودية.



