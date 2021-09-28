حقيقة رفض نجم الزمالك الانضمام إلى المنتخب

كشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني لبرنامج كورة كل يوم بعد التواصل معه أن محمد عبدالشافى لاعب الزمالك لم يرفض الانضمام للمنتخب كما تردد مؤخرا.





وتابع ضياء السيد أن الدكتور محمد أسامة طبيب نادى الزمالك أرسل تقريرا طبيا لمحمد أبوالعلا طبيب المنتخب يفيد بإصابة اللاعب فى الركبة.





وحل محمد حمدي لاعب بيراميدز محل عبد الشافي بعد إصابته خلال الفترة الماضية.





ويستعد المنتخب المصري لمواجهة ليبيريا وديا قبل مواجهتي لبيا ضمن منافسات الجولة الـ3 والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



