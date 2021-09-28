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أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي للأطباء بمحافظات الجمهورية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أوالنقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد إشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.
أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي للأطباء بمحافظات الجمهورية
أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفي للأطباء بمحافظات الجمهورية

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