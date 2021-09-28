تانيا قسيس تطلق أغنيتها الجديدة تكريما لبيروت



ويبرز الفيديو الذي طرحته قسيس إلى إبراز الأمور الجميلة التي نعيشها يومياً، في التعامل مع الناس، الحياة الليلية، الأصدقاء، كما يتطرق للأمور الصعبة مثل الحروب وانفجار بيروت والشوارع الفارغة وغيرها.



ويختتم الفيديو الرسمي بجملة: "كل يوم جميل هو استثمار للذكريات"، لذلك على الشخص أن يسعى للإستفادة في كل يوم من حياته ليكون رصيد قيّم للأيام الآتية وهذا ما سيمنحنا الطاقة للإستمرار.



تم تسجيل وميكس هذه الأغنية في ستوديو ايدي جزرا، وهي الإصدار الرابع لـ قسيس من ألبومها الجديد.

أطلقت الفنانة ​تانيا قسيس​ اليوم النسخة المجدّدة من أغنيتها WINDOW ON A NEW MORNING (نافذة على صباح جديد) بطريقة الريمكس مع الدي جي العالمي ​Nick Ortega​.