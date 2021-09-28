خاص| محمد رضا يتحدث عن انتقاله لنادي دمنهور...وطموحه مع الفريق في الممتاز "ب"





تحدث محمد رضا المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور في حوار خاص لجريدة "الفجر الرياضي" عن انتقاله للموج الأزرق وتفضيله للنادي عن باقي العروض المقدمة له.





وقد بدأ محمد رضا خط وسط مهاجم دمنهور المنضم حديثًا للفريق، مسيرته الكروية في ناشئي نادي المنصورة، وظل يلعب في صفوف الفريق لمدة "6" لينتقل للموج الأزرق في أولي انتقالاته في مسيرته الكروية.



وقال محمد رضا:" تلقيت عروض كثيرة من قبل أندية مختلفة في دوري الدرجة الثانية، ولكن فضلت الانتقال لنادي دمنهور بسبب حب الجماهير، والروح المتواجدة بينهم ، والإحترام الكبير الذي حصلت عليه من جانب مجلس إدارة الفريق.





وتابع:" نحن نتبع نظام واحد محدد، وأخذ المباريات خطوة تلي الأخري، وبالعزيمة والإصرار نستطيع تحقيق حلم جماهير نادي دمنهور بالصعود للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.





وواصل:" فرصة الصعود متاحة أمام جميع فرق المجموعة، خاصة وأن من الممكن أن يتعرض أي فريق للخسارة، والأعوام السابقة خير دليل علي ذلك.





وأكمل محمد رضا:" أترك أمر مشاركتي من عدمها للمدير الفني، واللاعب الذي يشارك هو من يستحق، ومصلحة الفريق هي الأهم في جميع الأحوال لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.



واختتم حديثه:" لاعبي القسم الثاني ليس بمظاليم مقارنة بالقسم الثالث والرابع، وهناك لاعبين في الممتاز ب يستحقون الإنضمام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خاصة وأنهم يقدمون أداء مميز للغاية، ولكنهم لن ينالوا هذه الفرصة حتي يشاركوا في الدوري الممتاز.



الجدير بالذكر أن شارك محمد رضا لاعب دمنهور الحالي مع فريقه السابق نادي المنصورة في الموسم الماضي في "18" مباراة، سجل "6" أهداف، وصنع "5" أهداف.