حسام باولو ينضم رسميا لبايونيرز

أعلن نادى بايونيرز الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى صباح اليوم عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع المهاجم حسام باولو بعد أيام قليلة من رحيله عن البلاستيك وفسخ تعاقده.



اللاعب صاحب ال37 عاما من مواليد محافظة القليوبية ويملك العديد من الخبرات حيث مثل أندية طوخ، منوف، سكر أبوقرقاص، سكر الحوامدية، الشمس، الداخلية، سموحة، الزمالك، الإتحاد السكندرى، المقاولون العرب، نجوم المستقبل، الترسانة.



وإرتدى اللاعب قميص منتخب مصر الأول فى مباراة واحدة وإنضم أيضا لمنتخب مصر للكرة الشاطئية فى أكثر من مناسبة.



ومن المقرر أن يفتتح بايونيرز مبارياته بالقسم الثانى يوم الخميس المقبل بمواجهة أبوقير للأسمدة على ستاد شربين الرياضى وهو الملعب الذى يستضيف مباريات بايونيرز بالموسم المقبل.