4 أرقام هامة عن تطعيم أفراد المنظومة التعليمية ضد كورونا

تطعيم 900 ألف من العاملين







ولفت "مجاهد" إلى أن هناك مراكز تطعيم ثابتة بالجامعات المصرية من أجل تطعيم العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أن الدولة توفر كافة الإمكانيات الطبية من لقاحات وأدوية وبنية صحية قوية من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.





50% من المعلمين تلقوا اللقاح

وكشف آخر تقرير لمتابعة تطعيمات لقاح كورونا للمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد المعلمين ونسبة من تلقى اللقاح.



وأوضح التقرير أن عدد العاملين يبلغ مليون و602 ألف، ونسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عضوا بنسبة 18%، كما أشار التقرير إلى أن عدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملًا بنسبة 34%، كما أن عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملًا بنسبة 50%.



3% من العاملين لم يسجلوا لتلقي اللقاح

وشدد التقرير على أن هناك قرابة 25 ألف بنسبة 3% من إجمالي عدد العاملين لم يسجلوا للحصول علي اللقاح.



تطعيمات الجامعات المصرية

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن بعض الجامعات طعمت ما يقرب من 54% من الطلاب رغم الإجازة الصيفية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع وزارة الصحة على فتح موقع التسجيل الخاص بالحصول على لقاح كورونا تحت خانة الطلاب الجامعيين للحصول على التطعيم بالقرب من سكنهم أو موقعهم الجغرافي تحت خانة طالب جامعي والتمكن من الذهاب إلى أقرب نقطة تطعيم قريبة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

كشفت وزارتا التربية والتعليم، والصحة، عن عدد من الأرقام الهامة بشأن تطعيم أفراد المنظومة التعليمية، ضد فيروس كورونا المستجد، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين في التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشددًا على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين في منظومة التربية والتعليم.