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شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:02 ص
كهربا
كهربا
محمد الصو
حرص الإعلامي أحمد شوبير، على توجيه نصيحة هامة إلى محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب فريق الأهلي، لتطبيقها بالفترة المقبلة.

"شوبير يطالب كهربا بالشراسة الهجومية"

وأكد شوبير على كهربا، ضرورة التركيز على المرمى خلال المباريات المقبلة للفريق الأحمر والاهتمام أكثر بتسجيل الأهداف، من أجل الظهور بالشكل الأمثل خلال المباريات المقبلة والمستوى المميز.

وأوضح شوبير، أن كهربا سوف يغيب عن المشاركة في مباراة الغابة الودية المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، بسبب حالة الإجهاد.

وتعرض كهربا إلى إجهاد عضلي عقب مباراة إنبي الأخيرة في كأس مصر، والتي فاز بها الأهلي بهدف مقابل لا شيء ضمن دور الستة عشر.

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محمود كهربا كهربا شوبير الاهلي احمد شوبير

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