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232 مليونا و316 ألفا و272 إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 232 مليونا و316 ألفا و272 حالة، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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