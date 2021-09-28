شقيق نوال الزغبي يكشف حقيقة تركه لإدارة أعمالها





رد مارسيل شقيق الفنانة نوال الزغبي، على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بشأن استقراره في مصر والهجرة من لبنان.



وقال خلال تصريحات صحافية، إنن الأخبار المنتشرة صحيحة، وأنه بالفعل استقر في مصر هو وعائلته، ولكن ما تم تداوله عن ترك عمله مع نوال كله خاطئ".



وكانت الأيام الماضية، قد شهدت سجالاّ بين شقيق نوال ومؤسس حفل "موريكس دور" فادي حلو، عندما اتّهم الأخير النجمة اللبنانية بـ"الكذب"، نافياً السبب الذي أعلنته سابقاً عن عدم حضور الحفل الخاص بالجائزة، والذي تمّ تأجيله لاحقاً.



وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "mbc trending": "هي الفنانة الوحيدة التي اعتذرت قبل الانفجار (التليل في عكار)، ويمكن أنّ السبب الذي ادعته ليس حقيقياً، ونحن نحترم آراء الجميع، ولكن كان هناك تضارب بوجهات النظر حول الأغنية التي كانت سوف تغنيها في الحفل التكريمي، لأن شعار الحفل يختص بتكريم مدينة بيروت وصمودها بوجه العواصف، والأغنيات الوطنية التي تخص لبنان".



وأضاف: "ولكن الفنانة كانت مُصرّة وعلى استعداد لطرح اغنيتها "ارقص"، وهذا الشيء رأت إدارة المهرجان أنّه ليس ملائماً بسبب الوضع فاعتذرت، والسبب الذي ذكرته في تغريدتها التي نشرتها في "تويتر" لم يكن حقيقياً".



وتدخل مارسيل الزغبي شقيق النجمة الذهبية عبر البرنامج عينه قائلاً: "أتأسف لأن يتحدث دكتور مثل فادي متعلم ومثقف بكلام لا يحتوي على واحد في المئة من الحقيقة"، مضيفاً: "دخلت أطراف على خط الوساطة من أجل أن نتواجد في الحفل، فوافقنا بعد أن كنا رافضين".



وأوضح: "أخبروني أن المهرجان سيكون وطنياً، فقلت لهم لكن نوال لا أغنية وطنية لديها لذا اتفقنا أن تلقي كلمة تتحدث فيها عن بيروت الحياة والفرح وتفسّر للعالم لماذا تريد أن تغني، فرفضوا في بادئ الأمر، لكنهم عادوا ووافقوا".