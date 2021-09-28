بسبب انشغال محمد ممدوح بـ"السرب".. توقف فيلم "أبو صدام"



يواصل الفنان محمد ممدوح، تصوير مشاهده في فيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والذي الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



وبسبب انشغال محمد ممدوح، بتصوير "السرب" توقف عن تصوير مشاهده فى فيلمه "أبو صدام" في أولى بطولاته السينمائية.



فيلم "أبو صدام" بطولة محمد ممدوح، سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة.



أما عن فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، في الدراما مسلسل "لعبة نيوتن" وهو بطولة منى زكي، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" مه الفنانة أمينة خليل، والذي عٌرضا في الموسم الرمضاني الماضي.



أما عن السينما ظهر كضيف شرف في فيلم "العارف"، من بطولة النجوم أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد أخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".



