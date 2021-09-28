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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق في وفاة طفلة إثر سقوطها من لعبة ملاهي بالإسكندرية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
هدير حمزة
أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من إحدى الألعاب بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، وذلك لفحص مدى سلامة الإجراءات المقررة من قبل المختصين بالجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات حيال تشغيل تلك الملاهي وتوافر اشتراطات السلامة والأمان.

تحقيق عاجل 
وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت تداول الواقعة بحلقة أمس الإثنين، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة (MBC مصر) والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وكذا بعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

فريق تحقيق 
حيث قام المستشار أحمد عاطف - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار أحمد خير الدين، وعضوية كل من المستشار إسلام يوسف والمستشار عمرو عبد الوارث، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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