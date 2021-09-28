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26 لاعب في قايمة بورتو استعدادًا للقسم الثاني

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

إختتم فريق بورتو السويس استعداداته لإنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني (2021/2022) حيث سيواجه نظيره فريق الترسانة في الجولة الإفتتاحة للمسابقة .

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة بورتو الجديدة والتي تشمل اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة .

القائمة الأولى

مصطفى عبد الستار، أيمن غنيم، بلال خميس، حسين الحسيني، أشرف أنور، أحمد سعيد، مصطفى علي، مصطفى مارسيلو، كريم مسعد، محمد منير كوته، محمود بحيري حرشه، عمرو قلاوه، محمود صالح .

صفقات بورتو

تعاقد نادي بورتو مع مجموعة لاعبين جدد وهم، مصطفى شيكو حارس ميت خلف، ومحمود أجوجو مهاجم المريخ، ونور العريان ومحمد جبل لاعبا منتخب السويس، وإسلام عادل من اتحاد الشرطة، وأحمد حسني من حرس الحدود، ومحمد خالد فيلكس من ميجا سبورت، ومحمد شاهين مهاجم زد، ومحمد أشرف من القناة، وباسم عادل من الزرقا، ورمضان ربيع من الداخلية وكريم لالا من بتروجت .

وديات بورتو

شهدت فترة الإعداد إقامة عدد من المباريات الودية لفريق بورتو منهم الفوز على كيما أسوان بهدف نظيف، والفوز على دمنهور بهدفين مقابل هدف، والخسارة المجد واتحاد الشرطة وانبي بهدف نظيف، بجانب الفوز على المصري بالسلوم بثلاثية دون مقابل، وعلى كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف .

الجهاز الفني لبورتو

يقود بورتو جهاز فني مكون من أشرف توفيق مدير فني، ومصطفى كامل مدرب عام، ووحيد محمد مدرب مساعد، ومحمود نانو مدرب، وأحمد إبراهيم مدرب حراس، وأحمد سعد طبيب، وفوزي محمد وحسام حسن مدلكين، وكارم محمود مدير إداري واحمد سليمان إداري .

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