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أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف لغز مقتل عروس قليوب قبل زفافها

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
حالة من الحزن سيطرت على أهالي منطقة قليوب المحطة في محافظة القليوبية، وذلك بعد العثور على جثة فتاة والمشهورة إعلاميًا بـ"عروس قليوب" وبها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها، حيث كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المجني عليها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي بالرقبة، كما أن المجني عليها شابة في العشرينات من عمرها وكان من المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عُثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات

عروس قليوب
وأكد عدد من جيران "عروس قليوب"، أن المجني عليها قُتلت يوم حفل "الحناء" الخاصة بها، وكانت تستعد للاحتفال بزفافها يوم الخميس القادم، وجرى كتب كتابها الجمعة الماضية، كما تم نقل منقولات الزوجية الخاصة بها منذ أيام وسط فرحة الأهل والجيران.

وأكد الأهالي، أن المجني عليها تلقت مكالمة هاتفية عبر هاتفها المحمول، وذهبت لخلف المنزل وظلت لمدة نصف ساعة، وبدأ والدها في البحث عنها حتى وجدوها غارقة في دمائها وبها عدة طعنات وقد فارقت الحياة.

كان قد تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارًا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفه بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتبين أنها شابة في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

مدير أمن القليوبية
كلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

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قليوب عروس قليوب القليوبية أجهزة الأمن

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