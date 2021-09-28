Advertisements

الصحة العالمية: المبادرات الرئاسية ستجعل مصر خالية من الأوبئة قبل 2030

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
مارينا بشارة
نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والسكان والبيئة والزراعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للسعار، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السعار بحلول 2030.

المبادرات الرئاسية في مصر لدعم الصحة
أشادت دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية في مصر لدعم الصحة، قائلة إن المبادرات الرئاسية فى مصر قادرة على جعل مصر خالية من الأوبئة قبل 2030، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية تسعي بقوة لدعم صحة المواطنين في مصر منها 100 مليون صحة، وكذلك حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، والتي من أولوياتها دعم صحة المواطنين.

السعار مرض فيروسي
وأشارت د.نعيمة القصير إلى أن السعار مرض فيروسي من أكثر من 4 آلاف سنة، وينتشر في أكثر من 150 دولة في العالم وأن هناك 59 ألف نسمه يموتون بسببه سنويا 40 ٪ منهم من الأطفال دون سن الخامسة، وأن تكلفة العلاج للشخص المصاب تصل إلى 50 دولارا  مؤكدة أن هناك 15 مليون شخص تم تطعيمهم ضد السعار ونسبة قليلة جدا يموتون بعد التطعيم فى حالة إصابتهم.
 
حضر المؤتمر د.علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان د.زيلاليم تاديس رئيس مركز الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في الفاو ونائبه الدكتور أحمد سعد والدكتور عبدالحكيم محمود علي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة المبادرات الرئاسية الصحة العالمية 100 مليون صحة

أخبار تهمك

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

الشناوي يتدخل لحل عقوبة الـ300 ألف عقب خسارة السوبر

منذ 42 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

خبير يكشف مفاجأة عن توقيت عودة مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رفض نجم الزمالك الانضمام إلى المنتخب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ 13 دقيقة

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

منذ أقل من ساعة

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقيب البيطريين: مشكلة مرض السعار تؤرق المجتمع بصفة عامة

سعد: نقابة البيطريين تعرض كيفية الحفاظ على صحة الحيوان حتى نحمي الإنسان من الأمراض

هالة زايد تهنئ ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر

معهد البحوث وصحة الحيوان: لابد أن يكون هناك قاعدة بيانات حقيقية لكل الأمراض لوضع الحلول

هيئة الخدمات البيطرية: نحصن 30754 حيوانا لمكافحة السعار

الخدمات البيطرية: الدواجن ومنتجاتها خالية من الأمراض الوبائية (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

11:29 ص

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

12:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements