الصحة العالمية: المبادرات الرئاسية ستجعل مصر خالية من الأوبئة قبل 2030

نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والسكان والبيئة والزراعة احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للسعار، وتدشين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السعار بحلول 2030.



المبادرات الرئاسية في مصر لدعم الصحة

أشادت دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية في مصر لدعم الصحة، قائلة إن المبادرات الرئاسية فى مصر قادرة على جعل مصر خالية من الأوبئة قبل 2030، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية تسعي بقوة لدعم صحة المواطنين في مصر منها 100 مليون صحة، وكذلك حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، والتي من أولوياتها دعم صحة المواطنين.



السعار مرض فيروسي

وأشارت د.نعيمة القصير إلى أن السعار مرض فيروسي من أكثر من 4 آلاف سنة، وينتشر في أكثر من 150 دولة في العالم وأن هناك 59 ألف نسمه يموتون بسببه سنويا 40 ٪ منهم من الأطفال دون سن الخامسة، وأن تكلفة العلاج للشخص المصاب تصل إلى 50 دولارا مؤكدة أن هناك 15 مليون شخص تم تطعيمهم ضد السعار ونسبة قليلة جدا يموتون بعد التطعيم فى حالة إصابتهم.



حضر المؤتمر د.علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان د.زيلاليم تاديس رئيس مركز الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في الفاو ونائبه الدكتور أحمد سعد والدكتور عبدالحكيم محمود علي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.