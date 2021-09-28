Advertisements

صور ووثائق نادرة بمعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل


افتتح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور ضيوف المهرجان في دورته الحالية، معرض "ذاكرة الإسكندرية السينمائية" بمناسبة مرور ١٢٥ عاما على انطلاق اول عرض سينمائي شهدته مصر،  لـ"الاخوين لومير"، والذي أقيم بالإسكندرية في مقهي "زواني" يوم ٦يناير ١٨٩٦، بعد أيام من أول عرض في العالم في "الجرايد كافية" في باريس في ٢٥ ديسمبر ١٨٩٥.



المعرض برعاية جمعية كتاب ونقاد السينما، وإعداد الكاتب الصحفي محمد المالحي، ويضم وثائق وصور نادرة لسنوات المجد الذهبي، لصناعة السينما في المدينة الساحلية،  بالتعاون مع الباحث والمؤرخ  مكرم سلامة، أحد أهم جامعي الوثائق والأرشيفات في مصر والعالم العربي. 



تشمل المعروضات رخصتين عرض سينمائي نادرتين، تعود إحدهما لعام 1899، بسينما "الهمبرا" بمحطة الرمل، وأخرى بتاياترو "عباس حلمي" لعرض أفلام سينمائية أيضا، وتعود لعام 1898، لتشغيل ماكينة "سينموغرافيا" و"العاب سينماوية" في إشارة للفن والصناعة الوليدة انذاك.



 كذلك عقود توزيع عددا من الأفلام السينمائية بدور العرض في الإسكندرية، خلال الفترة من عام 1937 حتي عام 1967، إضافة لبعض أفيشات وملصقات الدعاية النادرة بالصحف المختلفة، للأفلام التي عرضت خلال بدايات القرن الماضي في الثغر.



كما يشمل المعرض أيضا "Making"  فوتغرافي نادر لكواليس فيلم "صراع في الميناء" انتاج عام 1956، للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، السكندري الأصل، يضم صورا ومشاهدات نادرة خلف الكاميرا لأبطاله، على رأسهم عمر الشريف وفاتن حمامة وأحمد رمزي.



ومناسبة تواجد دولة اليونان، كضيف شرف بالمهرجان في دورته الحالية، يضم المعرض "Making" فوتغرافي أيضا، لأربعة أفلام يونانية نادرة، تم تصويرها مابين الاسكندرية والقاهرة، للمخرج المصري اليهودي الايطالي الراحل، توجو مزراحي، وهي أفلام دكتور إيبامينونداس، انتاج عام 1937، الفتاة اللاجئة وعندما يكون الزوج غائبًا، انتاج عام 1938، وكابتن سكوربيون انتاج عام 1943. 



يستمر المعرض حتى نهاية المهرجان، وينتقل بعدها للعرض في مركز "الجيزويت الثقافي" بسيدي جابر، في ميعاد سيتم تحديده لاحقا، تكريما واحتفاءا من جمعية كتاب ونقاد السينما، بتاريخ مدينة الإسكندرية في ازدهار صناعة السينما في مصر.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي مهرجان معرض صور معرض الدورة الـ37 الاسكندريه السينمائي

أخبار تهمك

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ 18 دقيقة

حقيقة رفض نجم الزمالك الانضمام إلى المنتخب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خبير يكشف مفاجأة عن توقيت عودة مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يوم

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يتدخل لحل عقوبة الـ300 ألف عقب خسارة السوبر

منذ ساعة الا ربع

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

منذ ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تاريخ السينما المصرية فى صناديق القمامة وباعة الروبابيكيا

"الإسكندرية السينمائي" يمنح التونسي رشيد فرشيو وسام "عروس البحر" بدورته الـ35

فايزة هنداوي مديرا لنادي سينما البحر المتوسط

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

11:29 ص

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

12:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements