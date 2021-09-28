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16 لاعب في القائمة الثانية لنادي السكة الحديد

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
يستعد فريق السكة الحديد لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني (2021/2022) تحت قيادة المدير الفني أمير عزمي مجاهد .

ونجح الجهاز الفني للسكة بالإتفاق مع مجلس الإدارة، في تدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لدوري القسم الثاني في الموسم الجديد.

صفقات السكة الحديد

تعاقد نادي السكة الحديد مع 16 لاعبا، وهم عبدالكافي رجب حارس مرمي المنيا، ومحمود محمد السيد حارس مرمي الشمس، وإسلام طارق مدافع المنيا وإيهاب عبدالمقصود ظهير أيمن المريخ وأحمد هشام مدافع الترسانة وإسلام الفار جناح زد وطارق وطني ظهير أيسر الشرقية للدخان وعبدالله شلبي مدافع القومي ومحمود محمد عبدالنبي لاعب وسط الداخلية وإسلام فتحي مهاجم الدخان وأحمد مرسي عطية ظهير أيسر اتحاد الشرطة ومحمد حسين عضل الترسانة واسلام رمضان من  زد وحسام مصطفي من شباب السكة الحديد وعبد الله بيكا لاعب المصري والسكة وأحمد لالا لاعب الترسانة، وخالد كساب توتا من غزل المحلة .

القائمة الأولى

وكان الجهاز الفني قرر البقاء على 12 لاعب من الحرس القديم وهم ابراهيم شعللها واسامة صبحى، وأمير حجازي، والمتولى محمود ومحمود كلشط وعبد العليم السيد، وفتحي مجدى ومحمد عاطف ومحمد فارس وسايكو ومحمد أحمد ريعو وحسام عطوه .

تشكيل جهاز فريق السكة الحديد

أمير عزمي مجاهد مدير فني، حمادة نصر مدرب عام، إيهاب بيتا مدرب، أحمد نبيل مدرب، أمير عبدالحميد مدرب حراس المرمي، محمد عبدالعال طبيب ، وليد نصار أخصائي علاج طبيعي، حسين إبراهيم مدلك
وليد أنور شئون لاعبين محمد جمال مدير كرة .


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